«Не теряю надежды»: арестованный репортер WSJ написал родным на русском языке

Американского журналиста Эвана Гершковича в России обвиняют в шпионаже.

Обвиняемый в России в шпионаже журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович написал родным письмо на русском языке. Часть его опубликовала газета.

В обнародованном фрагменте послания Гершкович пишет, что получил слова поддержки от родителей через адвокатов и выражает надежду на скорую встречу с близкими. При этом Гершкович называет себя «Ваней». Известно, что родители журналиста — советские эмигранты Элла Мильман и Михаил Гершкович, бежавшие из СССР в 1979 году.

Репортер в письме шутит, что мама с детства хорошо подготовила его к «тюремной еде», потому что в СИЗО арестантов кормят по утрам овсяной, пшеничной и пшенной кашей. Кроме того, Гершкович сообщает о своем времяпровождении в заключении, давая понять, что с ним обращаются более чем достойно.

«Хочу сказать, что я не теряю надежды. Я читаю, занимаюсь спортом и пытаюсь писать. Может быть, наконец-то я напишу что-нибудь хорошее», — пишет журналист.

Также Гершкович отметил, что друзья в России передали ему туалетные принадлежности, тапочки и одежду на время пребывания в заключении.

О задержании сотрудника WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Журналиста, как сообщалось, поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 года по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ раскрыли подробности беседы Сергея Лаврова и Энтони Блинкена о задержании Гершковича.