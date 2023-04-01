МИД РФ: в США в безопасности не чувствуют себя даже американские президенты

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на реплику члена администрации Белого дома Джона Кирби. В беседе с журналистом CNN тот заявил, что «сейчас для американцев не время быть в России».

«Даже если вы работаете журналистом», — добавил высокопоставленный чиновник из администрации президента США.

Резкое заявление из-за океана прозвучало на фоне задержания в Екатеринбурге сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого российскими властями в шпионаже.

«Джон, в США в безопасности не чувствуют себя даже американские президенты, потому что им может грозить заключение», — обратилась Мария Захарова к Джону Кирби, имея в виду набирающую обороты историю с обвинениями в адрес бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Сорок пятый президент Соединенных Штатов обвиняется в более чем 30 эпизодах, связанных с мошенничеством в деловой сфере. Ожидается, что экс-хозяин Овального кабинета предстанет перед судом во вторник. Сам Трамп назвал происходящее политическим преследованием и попыткой вмешательства в выборы президента США: в ноябре 2022 года Дональд Трамп заявил о своем намерении вновь побороться за президентский пост на выборах в 2024 году.

30 марта Лефортовский суд Москвы поместил под арест сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ситуацию прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пояснив, что иностранного журналиста задержали «не просто по подозрению, а взяли с поличным, когда тот пытался получить секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК».

Ранее 5-tv.ru писал, что гражданин США был задержан в Екатеринбурге при попытке получения засекреченной информации о российском ВПК по заданию американских властей.