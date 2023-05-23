Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Американский репортер обвиняется российскими властями в шпионаже. Он был взят с поличным в марте этого года.

Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Лефортовский районный суд Москвы 23 мая продлил арест обвиняемому в шпионаже журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу до 30 августа.

«Срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен <...> до 30 августа 2023 года», — сообщили в суде.

О задержании сотрудника WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Журналиста поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение.

За несколько дней до этого между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном прошли переговоры, главной темой которых стало задержание Гершковича. На них Лавров призвал проявить уважение к решению российских властей, отметив, что действия в отношении американского репортера осуществлялись в соответствии с законодательством России.

В свою очередь Блинкен призвал немедленно освободить Гершковича. Позднее в Twitter он назвал арест репортера WSJ в России «неприемлемым».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арестованный репортер Гершкович написал родным письмо на русском языке.

 

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