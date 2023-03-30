На какие болезни указывает высокий уровень тестостерона?

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Полина Долгова
Полина Долгова 46

Уролог Антонов: высокий уровень тестостерона может быть признаком опухоли

На какие болезни указывает высокий уровень тестостерона?

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Медик предупредил, что при выявлении данного процесса необходимо срочно обратиться к специалистам.

Высокий уровень тестостерона может быть как нормой, так и признаком развития опухолевых процессов. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог, андролог Константин Антонов изданию Газета.ру.

По словам эксперта, повышенную выработку тестостерона могут вызвать лютеинизирующий гормон и ХГЧ.

«Избыток лютеинизирующего гормона и ХГЧ может быть связан с различными новообразованиями, в том числе в области гипофиза и яичек, поскольку именно такие опухоли активно вырабатывают эти гормоны», — объяснил врач.

Новообразования далеко не всегда проявляют себя какими-то симптомами, поэтому важно своевременно проводить диагностику. Такая опухоль может не доставлять дискомфорта или боли, ее даже могут не обнаружить при первичном осмотре. Однако избыток тестостерона будет указывать на ее наличие.

Врач отмечает, что подобные новообразования нередко являются злокачественными и требуют оперативного лечения. Он отмечает, что они могут встречаться у мужчин в любом возрасте.

«Если уровень тестостерона превышает допустимый, то нужно проконсультироваться с урологом или эндокринологом», — добавил Антонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению уролога Квгения Короткова, средняя продолжительность секса у мужчин составляет пять минут.

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