Орет в микрофон: жена Тарасова неприятно удивила своими вокальными данными

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Полина Долгова
Полина Долгова 56

Жена Тарасова Анастасия Костенко плохо исполнила композицию Моисеева «Голубая луна»

Орет в микрофон: жена Тарасова неприятно удивила своими вокальными данными

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Футболист организовал Анастасии Костенко поход в караоке в ее день рождения. Идея оказалась провальной.

Некоторое время назад футболист Дмитрий Тарасов и его семья вернулись с Мальдив. Супруги летали вместе с детьми и родителями. Влюбленные снимали отдельную виллу на воде, где могли в любое время уединиться. Фанаты сразу стали надумывать, что отпуск молодых закончится очередным пополнением.

Впрочем, пока в образе жизни Анастасии Костенко ничего не изменилось. Девушка встречается с друзьями и гуляет на вечеринках. Недавно в сети появилось видео со дня рождения жены Тарасова. На кадрах многодетная мать танцует и поет в микрофон под песню Бориса Моисеева «Голубая луна» в окружении светских подружек. Одна из них снимала Костенко на видео, а потом выложил к себе в блог. Праздник был посвящен 29-летию жены футболиста.

Подписчики высмеяли голос Костенко, которая прежде хвасталась тем, что у нее хорошие вокальные данные, сообщает издание dni.ru. Некоторые хейтеры решили, что у жены футболиста совершенно нет голоса, она не попадает в ноты и просто орет в микрофон.

Сейшн в московском баре-караоке был подарком от Тарасова. В день рождения возлюбленной он подарил ей букет роз и пригласил всех подруг девушки на праздник. Костенко была удивлена и пребывала в восторге от такого сюрприза.

«Девичник, организованный мужем. Мечта», — похвасталась Костенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Тарасов объяснил, почему почти не видится с детьми.

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Орет в микрофон: жена Тарасова неприятно удивила своими вокальными данными

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