Больно вспоминать: попавший под трактор Джереми Реннер рассказал о своем лечении

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер впервые рассказал о том, как его буквально вытащили с того света.

В январе голливудский актер получил едва совместимые с жизнью травмы. Его сбила с ног и переехала снегоуборочная машина, когда он расчищал дорогу около своего дома. Реннер потерял много крови и был на волоске от смерти.

Актер также опубликовал видео, на котором заново учится ходить на специальной антигравитационной беговой дорожке.