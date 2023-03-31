Больно вспоминать: попавший под трактор Джереми Реннер рассказал о своем лечении
Звезда «Мстителей» дал первое интервью после страшной аварии.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Renner/Instagram; 5-tv.ru
Звезда «Мстителей» Джереми Реннер впервые рассказал о том, как его буквально вытащили с того света.
В январе голливудский актер получил едва совместимые с жизнью травмы. Его сбила с ног и переехала снегоуборочная машина, когда он расчищал дорогу около своего дома. Реннер потерял много крови и был на волоске от смерти.
Актер также опубликовал видео, на котором заново учится ходить на специальной антигравитационной беговой дорожке.
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