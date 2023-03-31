Больно вспоминать: попавший под трактор Джереми Реннер рассказал о своем лечении

Эфирная новость 15

Звезда «Мстителей» дал первое интервью после страшной аварии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Renner/Instagram; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер впервые рассказал о том, как его буквально вытащили с того света.

В январе голливудский актер получил едва совместимые с жизнью травмы. Его сбила с ног и переехала снегоуборочная машина, когда он расчищал дорогу около своего дома. Реннер потерял много крови и был на волоске от смерти.

Актер также опубликовал видео, на котором заново учится ходить на специальной антигравитационной беговой дорожке.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.09
0.11 83.76
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 апреля

Последние новости

5:25
Больно вспоминать: попавший под трактор Джереми Реннер рассказал о своем лечении
5:10
Мария Кравченко упала в обморок на съемках шоу «Новые звезды в Африке»
4:51
Выгодная покупка: в России вернули льготное автокредитование
4:30
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 апреля
4:17
Винокур вспомнил, как чудом выжил под обстрелом: «Судьба не раз дарила мне жизнь»
4:07
Месяц Огненного Дракона: китайский гороскоп на апрель 2023 года

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Время тяжелых испытаний: гороскоп на апрель 2023 для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео