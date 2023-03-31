Фура без тормозов влетела в здание поликлиники в Челябинской области
Что стало причиной серьезной аварии? И что с водителем и посетителями больницы?
Фото, видео: Bodo Schackow / ТАСС; 5-tv.ru
В Челябинской области грузовик протаранил поликлинику. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза, она сначала врезалась в легковушку, съехала с дороги и влетела в здание.
После удара кабина грузовика еще и загорелась, но водитель успел ее покинуть и не пострадал. Нет раненых и среди посетителей поликлиники. Но серьезные повреждения получили несколько кабинетов и есть риск дальнейшего обрушения.
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