Фура без тормозов влетела в здание поликлиники в Челябинской области

В Челябинской области грузовик протаранил поликлинику. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза, она сначала врезалась в легковушку, съехала с дороги и влетела в здание.

После удара кабина грузовика еще и загорелась, но водитель успел ее покинуть и не пострадал. Нет раненых и среди посетителей поликлиники. Но серьезные повреждения получили несколько кабинетов и есть риск дальнейшего обрушения.