Фура без тормозов влетела в здание поликлиники в Челябинской области

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Что стало причиной серьезной аварии? И что с водителем и посетителями больницы?

Фото, видео: Bodo Schackow / ТАСС; 5-tv.ru

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В Челябинской области грузовик протаранил поликлинику. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза, она сначала врезалась в легковушку, съехала с дороги и влетела в здание.

После удара кабина грузовика еще и загорелась, но водитель успел ее покинуть и не пострадал. Нет раненых и среди посетителей поликлиники. Но серьезные повреждения получили несколько кабинетов и есть риск дальнейшего обрушения.

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