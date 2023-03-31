Лукашенко и Путин договорились о встрече накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 32

Беседа состоится за сутки до важного мероприятия. О чем будут говорить политики?

Лукашенко и Путин договорились о встрече накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о встрече в преддверии важного совместного мероприятия. Лидеры проведут переговоры накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Их анонсировал во время ежегодного послания к народу и парламенту сам президент Белоруссии.

Александр Лукашенко уточнил, что встреча состоится в среду, 5 апреля.

«Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся. Он позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вел переговоры с Си Цзиньпином. Мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете, и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС», — пояснил президент Белоруссии.

Он добавил, что в рамках самого заседания Высшего госсовета участники планируют обсудить ситуацию на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет главная тема совещания Путина с Совбезом.

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Лукашенко и Путин договорились о встрече накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства

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