Я был в уголовном розыске: Ваня Дмитриенко с ужасом вспомнил о своей первоапрельской шутке

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22

Ваня Дмитриенко с ужасом вспомнил о своей первоапрельской шутке

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Артист часто попадает в неоднозначные ситуации. Но почему он чуть не попал в тюрьму?

Ваня Дмитриенко был в уголовном розыске. О неудачной шутке над своим лучшим другом певец рассказал на музыкальной премии «Нового радио».

Артист поделился историей, как на 1 апреля решил разыграть своего приятеля и похитить его на заправке. Момент сомнительной аферы попал на камеры видеонаблюдения.

«Нас довезли до дома. И потом наш водитель поехал, его остановила полиция и ему сказали: «Ваша машина на втором месте в уголовном розыске», — вспоминает Ваня Дмитриенко.

По признанию артиста, в полицейском участке он просил прощения за свою неудачную шутку.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ваня Дмитриенко чуть не сжег квартиру.

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