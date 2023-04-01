«Сгинет, как роса на солнце»: наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

За что хотят наказать митрополита и есть ли вообще на это основания?

Митрополит Павел (Лебедь), являющийся наместником Киево-Переской лавры сообщил, что его отправили под домашний арест. Соответствующая информация появилась на сайте «Вести.ua». Издание уточняет, что священнослужитель сделал заявление в беседе с прихожанами.

Павел пояснил, что в настоящее время ему велено подписать протокол. О каком именно документе идет речь и что в нем указано — неясно. В Украинской православной церкви (УПЦ) на это отреагировали просто: выяснилось, что митрополита вызывали на допрос, назначенные на 12:00 по московскому времени, после чего избрали меру пресечения.

Комментируя происходящее в своей проповеди Павел (Лебедь) отметил, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) «сгинет, как роса на солнце» и об него «вытрут ноги». Митрополит ранее пояснял, что ему пытаются вменить «разжигание межрелигиозной розни» и «проклятие президента». Обвинение предъявила Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и почему изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры и к чему это может привести.