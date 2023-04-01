Новый выпуск шоу «Что было дальше?» собрал 13 млн просмотров всего за 8 часов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 318

Гостями шоу на этот раз стали блогер Хасбулла Магомедов и комик Богдан Лисевский.

Новый выпуск шоу «Что было дальше?» собрал 13 млн просмотров всего за 8 часов

Фото: Depositphotos / peshkova

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Российское комедийное шоу «Что было дальше?» не теряет свою популярность. Так, всего за восемь часов ролик в социальной сети ВКонтакте набрал более 12 миллионов просмотров.

Гостями шоу на этот раз стали блогер Хасбулла Магомедов и комик Богдан Лисевский.

Ведущие «Что было дальше?» остались все те же: Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Напомним, что до этого выпуски шоу на какое-то время прекратились. Последний эпизод вышел в начале января 2022 года. Проект «Что было дальше?» выходил на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года.

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Новый выпуск шоу «Что было дальше?» собрал 13 млн просмотров всего за 8 часов
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