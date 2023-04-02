Суд в Москве приостановил работу Англо-американской школы

Работа Англо-американской школы в Москве приостановлена на 90 суток по решению Тушинского районного суда. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что учебное заведение признали виновным в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России. Прокуратура установила, что в школе не разработаны дополнительные программы на основе «международного бакалавриата» и образовательных стандартов Common Core State Standart. Кроме того, выяснилось, что часть педагогов не имеют нужной квалификации.

Англо-американская школа столицы предлагает международную образовательную программу для детей с четырех лет. В заведении обучаются около 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проживающая в США российская супермодель Ирина Шейк воспитывает дочь Лею от актера Брэдли Купера по «советским стандартам» и отдала ее учиться в русскую языковую школу в Нью-Йорке.