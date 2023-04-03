Военкор «Известий» показал работу артиллеристов по позициям ВСУ в зоне СВО

Беспилотники используют не только в ударных вариантах, но и для разведки, когда отстреляться нужно калибром помощнее. Коптеры выявляют цели и передают координаты, следом в дело вступает артиллерия. Весь процесс работы на примере первой Славянской бригады увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Работа на позиции артиллеристов первой Славянской бригады кипит. Снаряды несут беспрерывно.

«Не успели мы прийти на позицию, видим, как бойцы во всю работают. Заряд полный, еще и пороховой тащат и звук весьма себе серьезный. Пришли подтверждения поражения цели. Продолжают дальше накидывать в то же место. Все отбили, результаты сообщили, укрываются, уходят в блиндаж», — рассказал журналист.

Орудие дополнительно накрывают сетями, после — ветками. Темп и методы стрельбы каждый раз выбирают под определенную цель, чтобы получить максимальный результат.

Место стрельбы у расчета тщательно оборудовано, уже не просто укрыто. Сверху над гаубицей натянута сетка, в последнее время на орудия с помощью беспилотников охотятся особенно часто.

«Всегда слушаем воздух, если обнаружим, то нам дается команда „в укрытие“. А сетка, чтобы не разорвалось именно на орудии», — рассказал военнослужащий первого донецкого АК ВС РФ с позывным «Иван».

Очередная команда «к бою» расчету пришла буквально через несколько минут после первой маскировки, и это только начало дня. В Авдеевке интенсивные бои и первая Славянская бригада идет вперед, работы у артиллерии сейчас крайне много.