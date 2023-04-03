В Мелитополе взорвался автомобиль, пострадал один человек

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

В Мелитополе взорвался автомобиль, пострадал один человек

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

В Запорожской области в Мелитополе взорвалась машина. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого, 15 марта, при взрыве машины в Мелитополе погиб мужчина. Тогда мощность взрывчатки составила два килограмма в тротиловом эквиваленте. С ним в тот момент находилась девушка, ее удалось спасти.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто и зачем подложил взрывчатку в авто.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.32
0.23 84.11
0.35
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Последние новости

9:51
Стала известна личность пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе
9:33
В Мелитополе взорвался автомобиль, пострадал один человек
9:18
Военкор «Известий» показал работу артиллеристов по позициям ВСУ в зоне СВО
9:03
Держали в секрете: вице-канцлер ФРГ прибыл на Украину с визитом
8:42
«Ела за двоих»: Наталия Антонова рассказала, как чуть не разрушила свою карьеру
8:26
Цены на нефть выросли на 5% после сокращения добычи странами ОПЕК+

Сейчас читают

Стало известно о купленном подозреваемой в убийстве военкора Татарского авиабилете
«Это провокация»: в США рассказали, кто может стоять за убийством Татарского
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео