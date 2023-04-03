В Мелитополе взорвался автомобиль, пострадал один человек

В Запорожской области в Мелитополе взорвалась машина. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого, 15 марта, при взрыве машины в Мелитополе погиб мужчина. Тогда мощность взрывчатки составила два килограмма в тротиловом эквиваленте. С ним в тот момент находилась девушка, ее удалось спасти.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто и зачем подложил взрывчатку в авто.