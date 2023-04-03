«Потерянное ощущение»: Валентин Смирнитский высказался о современных москвичах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 932

Валентин Смирнитский заявил, что не может охарактеризовать современных москвичей

«Потерянное ощущение»: Валентин Смирнитский высказался о современных москвичах

Фото: Кадр из мини-сериала «Мавр сделал своё дело», 2016 г.

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Знаменитый актер отметил сильные перемены в жизни столицы.

Народный артист России Валентин Смирнитский признался, что ему трудно составить портрет современного жителя Москвы. Звезда картины «Д’Артаньян и три мушкетера» отметил, что население города сильно изменилось. Своим мнением актер поделился с изданием «Москвич Mag».

По словам Смирнитского, глядя на современных москвичей, он испытывает смешанные чувства. Точно охарактеризовать их сейчас невозможно.

«Это потерянное сейчас ощущение. И я, честно, не могу сказать, кто это. Так много времени прошло — и так Москва изменилась с точки зрения населения, что это трудно. А какими-то штампами прошлых времен не хочется говорить», — заявил актер.

Кроме того, Смирнитский рассказал, что его не радует «радикальное обращение» со старой Москвой. Реконструкции и реставрации красят столицу, но город не должен потерять свое лицо окончательно. Он добавил, что не любит новые районы Москвы, в однообразных новостройках которых можно потеряться.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Смирнитский развелся с первой женой Людмилой Пашковой.

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