«Потерянное ощущение»: Валентин Смирнитский высказался о современных москвичах
Валентин Смирнитский заявил, что не может охарактеризовать современных москвичей
Фото: Кадр из мини-сериала «Мавр сделал своё дело», 2016 г.
Знаменитый актер отметил сильные перемены в жизни столицы.
Народный артист России Валентин Смирнитский признался, что ему трудно составить портрет современного жителя Москвы. Звезда картины «Д’Артаньян и три мушкетера» отметил, что население города сильно изменилось. Своим мнением актер поделился с изданием «Москвич Mag».
По словам Смирнитского, глядя на современных москвичей, он испытывает смешанные чувства. Точно охарактеризовать их сейчас невозможно.
«Это потерянное сейчас ощущение. И я, честно, не могу сказать, кто это. Так много времени прошло — и так Москва изменилась с точки зрения населения, что это трудно. А какими-то штампами прошлых времен не хочется говорить», — заявил актер.
Кроме того, Смирнитский рассказал, что его не радует «радикальное обращение» со старой Москвой. Реконструкции и реставрации красят столицу, но город не должен потерять свое лицо окончательно. Он добавил, что не любит новые районы Москвы, в однообразных новостройках которых можно потеряться.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Смирнитский развелся с первой женой Людмилой Пашковой.
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