Военная верхушка Незалежной решила воспользоваться опытом нацистского вермахта.

На Украине создают интернациональные группировки наемников, которые используются в качестве заградотрядов и не дают фронту украинских войск распасться. Об этом сообщил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, военная верхушка Незалежной уже осознала катастрофичность ситуации и спешно формирует наемнические подразделения по типу диверсионно-разведывательного полка вермахта «Бранденбург-800».

В частности, по словам Прохватилова, недавно в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился польский добровольческий корпус, сформированный из профессиональных военных армии Польши, взявших отпуск или фиктивно уволившихся.

«Идет, как я считаю, формирование мощного диверсионно-разведывательного подразделения, аналогичного печально известному полку „Бранденбург-800“. Я думаю, в этом направлении создаются и на Украине такие диверсионные группировки. Польские газеты признают, что руководят этим процессом немцы и американцы. Эти формирования будут играть роль заградотрядов. Таким путем ВСУ будут пытаться удержать фронт», — заявил Прохватилов.

При этом он указал на падение мотивации среди украинских граждан на фоне массовой мобилизации. Создаваемые диверсионные группировки необходимы, чтобы набранные войска хотя бы не бросали позиции, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по сведениям украинских военнопленных, ряды ВСУ начали пополнять наркозависимые граждане, в том числе с судимостями.