«Не осознавали»: фигуранты дела об убийстве Дугиной признали вину частично

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Подельники предполагаемой убийцы Дугиной частично признали в суде вину

«Не осознавали»: фигуранты дела об убийстве Дугиной признали вину частично

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

Оказалось, что оба мужчины не знали, что для каких целей будут поддельные документы.

Обвиняемые в подделке документов при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной частично признали вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала Пролетарского районного суда Тулы.

Как признались Андрей Кузнецов и Александр Сучков, в момент подделки документов они не совсем осознавали всего происходящего. В частности, оба обвиняемых не знали, что документы на машину будут применены для сокрытия другого преступления и пересечения границы РФ.

«Признаю частично», — сказал сначала Сучков, а за ним то же самое ответил и Кузнецов.

До этого стало известно о том, что Кузнецов признал вину в подделке документов, однако его признание озвучил его адвокат, так как подсудимый был доставлен на лечение в больницу ФСИН. Александр Сучков всегда придерживался ответа «частично признаю вину».

Мужчин обвиняют в подделке документов, они проходят по статье 327 УК РФ о подделке документов с целью облегчить совершение другого преступления.

Убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа. Девушка вместе с отцом прибыла на фестиваль «Традиция» в Подмосковье. Во время мероприятия террористы подложили под сиденье машины взрывчатку. Дарья покинула фестиваль, села в автомобиль и успела проехать на нем не больше получаса — сработала бомба и внедорожник взорвала. Девушка погибла на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США опубликовали данные об убийстве Дугиной, чтобы пригрозить Киеву.

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