СК РФ признал взрыв в кафе Петербурга терактом

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 69

Уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ.

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

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СК РФ признал взрыв в кафе Петербурга терактом. Согласно официальному заявлению ведомства, уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ.

«По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек», — говорится в заявлении.

В рамках уголовного дела задержана Дарья Трепова. Она подозревается в совершении данного преступления. В настоящее время с ней проводятся соответствующие следственные действия. Установлено, что планирование и организация взрыва велись с территории Украины. Так же в СКР подтвердили ранее озвученные данные Национального антитеррористического комитета (НАК) о том, что задержанная Трепова была активной сторонницей так называемого Фонда борьбы с коррупцией Навального (ФБК)*.

В ведомстве добавили, что будут установлены все участники — от исполнителей до заказчиков.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Дарья Трепова была задержана спустя почти сутки на съемной квартире на севере Петербурга. Установлено, что она пыталась запутать следствие, снимая параллельно еще одно жилье и приобретая билет на самолет, которым не планировала воспользоваться. На первом допросе девушка призналась, что именно она принесла роковую статуэтку, которая, предварительно, и взорвалась рядом с Татарским. Журналист погиб на месте. По последним данным, пострадали более 30 человек.

* — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

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