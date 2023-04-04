После взрыва в кафе Петербурга Дарья Трепова удалила часть постов в Telegram

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 223

Подозреваемая вела псевдоканал в поддержку России и СВО и после теракта пыталась замести следы в соцсетях.

После взрыва в кафе Петербурга Дарья Трепова удалила часть постов в Telegram

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в кафе на Университетской набережной в Петербурге, вела псевдопатриотический Telegram-канал. В распоряжении 5-tv.ru появились скриншоты удаленных публикаций, по которым можно судить, что Трепова могла купить канал с аудиторией для своих целей.

Начиная с декабря подозреваемая публиковала патриотические посты, в которых в том числе упоминала Владлена Татарского. Более того, 12 февраля девушка посетила встречу с военкором в Омске.

«Спасибо за вдохновение Владлену Татарскому. Именно после прочтения его книги меня вдруг осенило, что посвящать скульптуры следует не безымянным добровольцам, а вполне конкретным», — написала Трепова 22 февраля, прикрепив фотографию скульптуры солдата.

Также подозреваемая рассказывала о книжной лавке «Листва», где она была частым гостем. По словам сотрудников магазина, Трепова стала появляться у них с 3 марта: посещала все патриотические мероприятия, а также предлагала для благотворительной продажи открытки, прибыль с которых должна была пойти в поддержку спецоперации.

Все публикации девушка удалила 2 апреля после 18:40. Именно тогда в петербургском кафе на творческой встрече с военкором произошел взрыв. На следующий день Дарью Трепову задержали. На допросе она призналась, что принесла статуэтку, в которой, по предварительным данным, находилось взрывное устройство. Девушка утверждает, что не знала о содержимом скульптуры.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с Дарьей Треповой сразу после взрыва. На видео девушка вышла из кафе совершенно невредимой и спокойным шагом удалилась.

После взрыва в кафе Петербурга Дарья Трепова удалила часть постов в Telegram

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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