«Многомесячная эпопея»: бои за Артемовск подходят к завершению

В городе уже несколько месяцев продолжаются бои на истощение. ВСУ из последних сил пытаются удержать его под своим контролем, однако российские военные шаг за шагом приближаются к освобождению.

Бои за Артемовск близки к завершению, заявил военный аналитик Василий Дандыкин Об этом эксперт рассказал в беседе с «Известиями».

По словам собеседника издания, ВСУ предпринимают попытки перебросить дополнительные резервы из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Часов Яр. Затрудняют действия противника обстрелы российской артиллерии. Дандыкин подчеркнул, что численность «приличной группировки» ВСУ, которая находилась в регионе, значительно сократилась.

Российским военным, в свою очередь, тоже приходится непросто, отметил Дандыкин. Боевики киевского режима используют технику с точной «американской наводкой». Однако динамика боев доказывает, что ВС РФ «дожмут» противника в Артемовске в скором времени.

«У меня есть уверенность, что эта многомесячная эпопея, когда перемололись многие тысячи боевиков, в том числе опытных, подходит к завершению», — прокомментировал военный эксперт.

Василий Дандыкин добавил, что перед российскими военными стоит важная задача — держать фланги, которые может атаковать противник для «деблокировки» украинских боевиков. Эксперт также напомнил, что судьба Донбасса в настоящее время решается не только в Артемовске, но и в Марьинке и Авдеевке.

По данным источника «Известий», под контролем Вооруженных сил РФ находится до 85% Артемовска. В материале уточняется, что 1 и 2 апреля добровольцы отрядов ЧВК «Вагнер» почти освободили центральную часть города. Ранее сообщалось, что российские военные зачистили промзону АЗОМ и продолжили выдавливать ВСУ в городе.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные почти добрались до железнодорожной станции в Артемовске.