Российские военные почти добрались до железнодорожной станции в Артемовске

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Пушилин: в центре Артемовска идут усиленные бои

Российские военные почти добрались до железнодорожной станции в Артемовске

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Противник бойцов РФ уже отступает на позиции в западной части города.

Главные бои идут в центре Артемовска. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, подразделения армии РФ уже почти подошли к железнодорожной станции.

«Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части города», — заявил Пушилин.

Однако он добавил, что пока вывод ВСУ из города не наблюдается.

До этого стало известно, что бойцы армии РФ в скором времени могут прорвать линию соприкосновения и выйти на Днепр. Генеральный штаб ВСУ также признал успех российских военнослужащих в Артемовске.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные осуществили прорыв в центре Артемовска.

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