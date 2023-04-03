Российские военные почти добрались до железнодорожной станции в Артемовске
Пушилин: в центре Артемовска идут усиленные бои
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Противник бойцов РФ уже отступает на позиции в западной части города.
Главные бои идут в центре Артемовска. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, подразделения армии РФ уже почти подошли к железнодорожной станции.
«Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части города», — заявил Пушилин.
Однако он добавил, что пока вывод ВСУ из города не наблюдается.
До этого стало известно, что бойцы армии РФ в скором времени могут прорвать линию соприкосновения и выйти на Днепр. Генеральный штаб ВСУ также признал успех российских военнослужащих в Артемовске.
Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные осуществили прорыв в центре Артемовска.
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