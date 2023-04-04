Конец сериала: Кристина Асмус переезжает из особняка Гарика Харламова
Кристина Асмус сообщила о скором переезде из дома Гарика Харламова
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Бывшие супруги продолжают жить в одном доме после развода. На одном этаже — Гарик с новой пассией, на другом — Кристина с дочкой.
Актриса Кристина Асмус собирается переезжать из загородного дома бывшего мужа Гарика Харламова. В беседе с Woman.ru артистка призналась, что съедет уже совсем скоро. Правда, новое место жительства и причины переезда актриса не назвала.
«Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро», — отметила Асмус.
По ее словам, с бывшим мужем они видятся дома почти каждый день. Харламов и Асмус сохранили теплые дружеские отношения, несмотря на недавний публичный скандал из-за совместного проживания.
Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, стали родителями в 2014-м, а еще через шесть лет развелись. Бывшие супруги благополучно уживаются в одном доме на разных этажах. При этом с ними живет мама Харламова и его новая пассия — актриса Катерина Ковальчук. Асмус, к слову, встречается с 28-летним актером и коллегой по театру Романом Евдокимовым.
Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Гарик Харламов живет с бывшей женой и встречается с другой.
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