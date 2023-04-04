Умер актер театра «Модерн» Владимир Левашев

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 85

При жизни Левашев был постоянным «голосом» Стэна Ли в кинолентах Marvel в российской озвучке.

Умер актер театра «Модерн» Владимир Левашев

Фото: Кадр из сериала «Наши соседи 2», 2011 г.

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Во вторник 2 апреля на 73-м году жизни умер заслуженный артист РФ и актер театра «Модерн» Владимир Левашев. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Ушел гениальный актер и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашева», — сообщил худрук театра Юрий Грымов в публикации на сайте.

На данный момент причина смерти артиста не называется. Владимир Левашев родился в 1950 году, окончил Школу-студию МХАТ имени Чехова. Он прослужил в театре «Модерн» более 20 лет, неустанно воплощая огромное количество разных образов на сцене. Артист сыграл во множестве спектаклей, среди них — «Петля», «Путешествие Маленького принца», «Старый дом». Владимир Левашев подарил свой голос камео Стэна Ли из кинолент Marvel, озвучил роли в «Хоббите», «Побеге из Шоушенка», «Великом Гэтсби» и более, чем в десятках кинолент.

Ранее, 5-tv.ru сообщил о том, что умер известный музыкальный продюсер Сеймур Стейн, подаривший миру Мадонну.

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