Тодоренко пожаловалась на кошмарную ночь: «Армагеддон»

Телеведущая с мужем и детьми отдыхают в Сочи. Точнее, как и многие родители, пытаются отдохнуть в сладкие моменты, когда малыши не сводят их с ума.

Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на кошмарную ночь. Сейчас звезда, ее супруг Влад Топалов и сыновья отдыхают в Сочи. Все вокруг — от пляжа до устройства номеров — вызывает у знаменитой мамы полный восторг. Но есть двое, что не дают расслабиться. Как и миллионы других родителей, звездная пара переживает те самые бессонные ночи, после которых едва стоят на ногах.

В личном блоге телеведущая опубликовала видео, на котором уставшим и сонным голосом рассказала о минувшем «армагеддоне». Младший сынок Мирослав при этом сидел у нее на руках как ни в чем не бывало. Но артистка не унывает. Выйдя с малышом на балкон, она увидела берег и голубое небо, и лицо ее озарила улыбка.

«Ночь была бессонная, детки сегодня устроили веселье. А младший так вообще устроил армагеддон. Кошмарная ночь, почти не спали… Но когда утро начинается в таком месте и на таком солнце, сразу становится легче», — поделилась Тодоренко.

Это не первое приключение звездного семейства в Сочи, пишет 7Дней.ru. Прежде старший сын Миша разбил голову, неудачно прыгнув в бассейн. Четырехлетний экстремал хотел показать маме и папе, как научился нырять, но неверно рассчитал расстояние. Медики поначалу заподозрили сотрясение мозга, но опасения их не оправдались.

Ранее, писал 5-tv.ru, Влад Топалов усомнился, хороший ли он отец. Своими переживаниями певец поделился публично.

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