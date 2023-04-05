Владимир Зеленский пересек польскую границу

Украинский лидер хочет заручиться политической поддержкой и встретиться с коллегой.

Президент Украины Владимир Зеленский пересек границу с Польшей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на заявление советника президента Польши по внешней политике Марцина Пжидача в эфире одного из телеканалов.

На данный момент известно, что украинский лидер запланировал свой визит в Варшаву для того, чтобы подготовиться к разговору с Россией и встретиться с коллегой — президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом ранее рассказал экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак изданию Rzeczpospolita.

«У него (Зеленского — прим. ред) есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка», — говорит генерал.

По его словам, власти Украины прекрасно понимает, что настал тот момент, когда конфликт можно решить только политическим путем и необходимо срочно искать компромисс.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье.