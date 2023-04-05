Ирина Дубцова подарила своему сыну отдельную квартиру в Москве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

В свои 17 лет подросток начинает делать первые шаги к самостоятельной жизни.

Ирина Дубцова подарила своему сыну отдельную квартиру в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица Ирина Дубцова решила отправить своего сына Артема в долгое и самостоятельное путешествие. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

На видео артистка показала блестящие ключики от нового жилья. Оказалось, что она подарила своему 17-летнему сыну квартиру в Москве. О том, в каком районе столицы находится недвижимость — не ясно.

«Аааа! Я счастлива!» — написала знаменитость.

Дубцова также добавила, что сейчас в квартире будет делать ремонт знаменитые дизайнеры, чтобы сын-подросток сможет заехать уже в готовое и уютное жилье.

Таким образом артистка, видимо, решила позволить своему чаду начать вести свой быт. Подросток в свои годы экстерном окончил десятый класс, знает два языка (английский и испанский). Также Артем занимается музыкой, а в списке его увлечений автомобили и компьютеры.

Артем — единственный сын Ирины Дубцовой. Он родился в 2006 году в браке певицы с солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2008 году они развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кем планирует стать сын Ирины Дубцовой и Романа Черницына.

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