Страховка возобновлена: в Германии рассчитывают на восстановление «Северного потока»
Reuters: немецкие страховщики возобновили контракты по «Северному потоку»
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
В таком случае будет, чем оплатить ремонт, чтобы скорее возобновить поставки газа.
Две немецкие компании под названием Munich Re и Allianz приступили к страхованию газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Reuters.
Как утверждает один из источников, Германия никак не противилась данному решению, несмотря на не самые лучшие отношения между РФ и ФРГ. Более того, многие инвесторы хотят сохранить газопровод в рабочем состоянии на случай, если ситуация с Россией все же улучшится.
«Данная страховка покрывает нанесенный „Северному потоку“ ущерб и многие проблемы, связанные с остановкой его работы», — говорится в сообщении.
Плюс ко всему, с такой страховкой ремонтные работы будут проводиться легче и быстрее, а это позволит возобновить поставки топлива в Европу.
Взрывы на «Северных потоках» прогремели в сентябре прошлого года. В России инцидент назвали терактом. В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в диверсии президента Джо Байдена и американские спецслужбы.
Ранее 5-tv.ru поведал о том, как Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках».
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