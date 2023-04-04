Страховка возобновлена: в Германии рассчитывают на восстановление «Северного потока»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Reuters: немецкие страховщики возобновили контракты по «Северному потоку»

Страховка возобновлена: в Германии рассчитывают на восстановление «Северного потока»

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Северный поток

В таком случае будет, чем оплатить ремонт, чтобы скорее возобновить поставки газа.

Две немецкие компании под названием Munich Re и Allianz приступили к страхованию газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Reuters.

Как утверждает один из источников, Германия никак не противилась данному решению, несмотря на не самые лучшие отношения между РФ и ФРГ. Более того, многие инвесторы хотят сохранить газопровод в рабочем состоянии на случай, если ситуация с Россией все же улучшится.

«Данная страховка покрывает нанесенный „Северному потоку“ ущерб и многие проблемы, связанные с остановкой его работы», — говорится в сообщении.

Плюс ко всему, с такой страховкой ремонтные работы будут проводиться легче и быстрее, а это позволит возобновить поставки топлива в Европу.

Взрывы на «Северных потоках» прогремели в сентябре прошлого года. В России инцидент назвали терактом. В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в диверсии президента Джо Байдена и американские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru поведал о том, как Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках».

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