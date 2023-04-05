Счастливая мамочка: Ксения Алферова поделилась радостным событием

|
Рита Миронова
Рита Миронова 12

Ксения Алферова отпраздновала день рождения дочери Евдокии

Счастливая мамочка: Ксения Алферова поделилась радостным событием

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Читайте нас в: Дзен Новости

Что актриса скрывала от публики на протяжении 16 лет?

Телеведущая и актриса Ксения Алферова поделилась радостным событием с публикой. Накануне ее дочь Евдокия отпраздновала 16-летие. Об этом артистка написала на своей странице в соцсетях.

«С добрым утром! У меня оно особенно доброе! У меня 16 лет назад дочь родилась!» — сообщила Алферова.

Все эти годы наследницу старательно прятали от публики. Поклонники в комментариях попросили показать повзрослевшую наследницу «хотя бы в честь дня рождения».

Дочь Евдокия родилась у актрисы в браке с актером Егором Бероевым. Родители скрывают наследницу от прессы и не обсуждают ее жизнь с журналистами. Все это звездные супруги делают по просьбе самой дочери.

Недавно Ксения Алферова позволила себе сделать перерыв и улететь в отпуск на Мальдивы. По ее словам, на тот момент в жизни наступила «крайняя степень усталости». Сначала поклонники подумали, что артистка сбежала из страны. Однако об уехавших коллегах и Алферова, и ее супруг отзываются нелестно и не собираются следовать их примеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, как Бероев и Алферова высказались о бежавших из России знаменитых коллегах.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.50
0.14 87.10
0.38
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

21:42
Счастливая мамочка: Ксения Алферова поделилась радостным событием
21:28
В ЕИСИ обсудили стратегию развития технологического суверенитета России
21:14
Шах и мат! Телеведущая Ольга Орлова показала послеродовой живот
21:11
Возгорание произошло в одном из зданий Министерства Обороны в Москве
21:04
В бронике и с автоматом: кадры с места падения украинского самолета под Брянском
21:00
От стройности до инвалидности один выпад: чем опасны онлайн-тренировки

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
От Уссурийска до Петербурга: подробности жизни мужчины, скрывавшего у себя Трепову
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео