Возгорание произошло в одном из зданий Министерства Обороны в Москве
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Из министерства эвакуировали 52 человека.
Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
Возгорание произошло в одном из зданий Министерства обороны на улице Знаменка в Москве. Об этом сообщает столичное МЧС.
Известно, что источником сильного задымления стало воспламенение электробытового прибора в кабинете третьего этажа.
Пожару был присвоен второй уровень сложности, густой черный дым шел из двух окон. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пострадавших нет, очаг возгорания ликвидирован. Все системы жизнеобеспечения в здании работают в штатном режиме.
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