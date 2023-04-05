Возгорание произошло в одном из зданий Министерства Обороны в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 44

Из министерства эвакуировали 52 человека.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Возгорание произошло в одном из зданий Министерства обороны на улице Знаменка в Москве. Об этом сообщает столичное МЧС.

Известно, что источником сильного задымления стало воспламенение электробытового прибора в кабинете третьего этажа.

Пожару был присвоен второй уровень сложности, густой черный дым шел из двух окон. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пострадавших нет, очаг возгорания ликвидирован. Все системы жизнеобеспечения в здании работают в штатном режиме. 

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