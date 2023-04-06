Дружеский визит: что обсуждали Путин и Лукашенко до позднего вечера

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Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Рабочая поездка белорусского лидера растянется на два дня. Как прошел первый день и что планируется на следующий?

До позднего вечера затянулась встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Белорусский лидер прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. В четверг, 6 апреля, пройдет Высший Госсовет Союзного государства. Тем для обсуждения достаточно.

«Хочу поздравить вас с Днем единения народов России и Белоруссии. Много сделано по всем направлениям — на международной арене и обеспечения безопасности наших государств. Приятно отметить результаты в экономике — объем товарооборота увеличился на 12%, впечатляет, 45 миллионов долларов — это серьезный результат совместной работы», — отметил Путин.

«Мы с вами добросовестно определили, что в рамках Союзного государства нам много нужно сделать — 28 союзных программ», — добавил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.

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