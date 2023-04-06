Неземная красота: огромная Луна повисла в небе над Петербургом

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Жители Петербурга могли наблюдать полнолуние 6 апреля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Возможно, это не единственная ночь, когда Луна заглянет в окна жителям города. Такой огромной она пробудет до 8 апреля.

Петербуржцы ночью 6 апреля не могли оторвать глаз от неба. Над городом повисла огромная Луна. Казалось, что она подошла так близко, что при желании можно было дотянуться рукой. Луна освещала все вокруг и заглядывала в окна многоэтажек.

Очевидцы поделились в сети впечатляющими кадрами полнолуния. Таким спутник Земли пробудет на небе до 8 апреля, а после начнет убывать.

 

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