Две сотрудницы библиотеки погибли в жестком ДТП по пути на культурный симпозиум
Трагедия произошла рано утром в Иркутской области.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
Смертельная авария произошла этим утром в Иркутской области. В Братском районе столкнулись микроавтобус и легковушка. Погибли две сотрудницы библиотеки. Женщины ехали на культурный симпозиум.
Еще несколько человек пострадали и попали в больницу. Судя по кадрам с места ДТП, удар был лобовой и очень мощный.
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