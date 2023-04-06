Две сотрудницы библиотеки погибли в жестком ДТП по пути на культурный симпозиум

Смертельная авария произошла этим утром в Иркутской области. В Братском районе столкнулись микроавтобус и легковушка. Погибли две сотрудницы библиотеки. Женщины ехали на культурный симпозиум.

Еще несколько человек пострадали и попали в больницу. Судя по кадрам с места ДТП, удар был лобовой и очень мощный.