«Наступают тяжелые времена»: какие страны МВФ пытается «подмять под себя»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 681

Экономист Чирков: поддержка Украины и кризис западных стран повлечет трудности для МВФ

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Повлияют ли громкие заявления экспертов Международного валютного фонда на мнения развивающихся стран?

Крупнейшую финансовую организацию мира МВФ (Международный валютный фонд) ждут тяжелые времена. Такое мнение выразил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков в беседе с 5-tv.ru, комментируя недавнее заявление фонда.

Эксперты организации выразили уверенность в том, что мир расколется пополам из-за геополитической раздробленности, вызванной противостоянием США и Китая. Подобными высказываниями, считает Чирков, МВФ пытается спасти себя от возможных трудностей.

«Такие высказывания говорят о том, что фонд тоже будет испытывать определенные трудности. Дальнейшая поддержка Украины и снижающиеся возможности по финансированию этой организации, потому что многие страны будут отворачиваться от МВФ, западные страны будут более стесненными в средствах, поэтому для фонда наступают тяжелые времена», — отметил эксперт.

По его мнению, альтернативы МВФ создаются странами БРИКС. Последние десятилетия фонд использовался как инструмент политико-экономического давления на страны, которые представляют альтернативы американской финансовой системе. Но громкие заявление МВФ не повлияют на позицию развивающихся стран, считает Чирков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как противостояние США и Китая повлияют на экономику в мире.

Тема:
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