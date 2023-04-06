«Наступают тяжелые времена»: какие страны МВФ пытается «подмять под себя»

Экономист Чирков: поддержка Украины и кризис западных стран повлечет трудности для МВФ
Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
Повлияют ли громкие заявления экспертов Международного валютного фонда на мнения развивающихся стран?
Крупнейшую финансовую организацию мира МВФ (Международный валютный фонд) ждут тяжелые времена. Такое мнение выразил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков в беседе с 5-tv.ru, комментируя недавнее заявление фонда.
Эксперты организации выразили уверенность в том, что мир расколется пополам из-за геополитической раздробленности, вызванной противостоянием США и Китая. Подобными высказываниями, считает Чирков, МВФ пытается спасти себя от возможных трудностей.
«Такие высказывания говорят о том, что фонд тоже будет испытывать определенные трудности. Дальнейшая поддержка Украины и снижающиеся возможности по финансированию этой организации, потому что многие страны будут отворачиваться от МВФ, западные страны будут более стесненными в средствах, поэтому для фонда наступают тяжелые времена», — отметил эксперт.
По его мнению, альтернативы МВФ создаются странами БРИКС. Последние десятилетия фонд использовался как инструмент политико-экономического давления на страны, которые представляют альтернативы американской финансовой системе. Но громкие заявление МВФ не повлияют на позицию развивающихся стран, считает Чирков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как противостояние США и Китая повлияют на экономику в мире.
- 6 апр
- МВФ предупреждает! Как противостояние США и Китая повлияют на экономику в мире
- 9 нояб
- Алексей Пушков: острый конфликт России с Западом назревал уже давно
- 17 июл
- В Китае назвали Запад «узколобым» после заявлений о противостоянии с БРИКС
- 15 июл
- Центр мира уходит на Восток: политолог объяснил стремление еще пяти стран в БРИКС
- 14 июл
- Ряды БРИКС могут скоро пополнить Турция, Египет и Саудовская Аравия
- 28 июн
- Иран подал заявку на вступление в БРИКС
- 28 июн
- Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
- 12 июн
- New York Times назвала противостоящие попыткам США изолировать РФ страны
- 14 апр
- Россия благодаря БРИКС создала альтернативную «вселенную» без доллара
- 12 сент
- Обстановка турбулентная: чем запомнился XIII саммит глав государств БРИКС
Читайте также
50%
1.17 88.13
1.03
Нашли ошибку?