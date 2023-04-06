Племянник Кеннеди намерен баллотироваться на пост президента США: каковы шансы

Американист Юрий Рогулев отметил сразу: решение политика весьма неоднозначное. Ждать ли жителям Штатов глобальных перемен?

Роберт Кеннеди-младший намерен баллотироваться в президенты США. Племянник 35-го американского лидера — Джона Кеннеди — подал заявку на участие в выборах в следующем году от партии демократов.

Будучи юристом по экологическому праву, он прославился тем, что во время пандемии коронавируса выступал против вакцинации, а также критиковал действия американского правительства по борьбе с COVID-19. В прошлом году запрещенная в России социальная сеть Instagram* заблокировала его аккаунт за ложные сведения о пандемии.

Американист Юрий Рогулев оптимизма Кеннеди-младшего не разделяет.

«Фамилия является пропуском в политику в целом, но не в президенты, конечно. Для этого все-таки нужно иметь кое-что другое. А так, конечно, фамилия облегчает человеку участие в политике, открывает для него многие двери, которые может быть другим было бы тяжеловато открыть. Но этом не означает, что он прям такой весь из себя президент», — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

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