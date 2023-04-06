Бьет и не работает? Солнцев рассекретил сущность «настоящего» Влада Топалова

Экс-участник «Дома-2» уверен, что жизнь Регины Тодоренко рядом с певцом совсем не сахар.

Певец Влад Топалов в семейной жизни не так идеален, как его преподносит супруга, телеведущая Регина Тодоренко. В этом уверен бывший участник «Дома-2» и блогер Рустам Солнцев.

По его мнению, артист удобно устроился — роль добытчика в семье взяла на себя Регина, а Влад и не против. Такое распределение обязанностей Солнцеву не совсем понятно.

«Тодоренко работает как ломовая лошадь. А он (Топалов — Прим.ред.) может не стараться приносить деньги в дом, потому что она и так все заработает», — недоумевает он в интервью сайту Teleprogramma.pro.

Кроме того, полагает знаменитость, экс-солист группы Smash!! до сих пор не обходится без финансовой помощи своего отца, отмечая, что тот когда-то был богат и мог позволить себе самые дорогие удовольствия.

При этом, допускает Солнцев, Топалов — человек очень эмоциональный и, возможно, распускает руки. Основание так думать блогеру дают слова одной звездной гостьи, которая когда-то приходила к нему на программу.

«Имейте в виду — он такой вспыльчивый и распускает руки» — я очень хорошо помню эту ее фразу. <…> Я могу предположить, что он распускает руки и в отношении Тодоренко. Да на ней же лица нет», — сказал блогер.

При таких обстоятельствах, не сомневается он, жизнь телеведущей — совсем не сахар, как может показаться со стороны. Да и вообще, добавляет Сонцев, пара ему кажется очень странной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тодоренко и Топалов оказались на грани развода.