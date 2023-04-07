Китай поставил Запад на место после требований по Украине: «Не сторонний наблюдатель»

В Пекине заверили, что собираются работать с Москвой по принципу «спина к спине».

Страны Запада находятся не в том состоянии, чтобы требовать от Китая каких-либо шагов по вопросу Украины. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него <…> У Китая нет собственных интересов в украинском вопросе, но он не просто сторонний наблюдатель и уж тем более не подливает масла в огонь, не улучает момента, чтобы получить выгоду. То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», — сказал китайский дипломат в интервью «Известиям».

По его словам, Пекин с самого начала конфликта на Украине прикладывал усилия для его урегулирования путем переговоров. Также Китай не передавал оружие ни одной из противоборствующих сторон. Однако США и другие западные страны все равно ужесточают ограничения, чтобы навредить развитию отношений Китая и России в научно-технической сфере.

«На этом фоне необходимо неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие между Пекином и Москвой в формате „спина к спине“ <…> а также искать точки роста и как можно скорее осуществить „стратегический прорыв“ в ключевых технологиях», — призвал Чжан Ханьхуэй.

В конце февраля Китай представил план для урегулирования конфликта на Украине. В документе содержится три призыва: уважать суверенитет всех стран, прекратить мыслить в терминах холодной войны и сесть за стол переговоров.

Президент России Владимир Путин одобрил мирный план Китая. Он отметил, что многие из его положений могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта.

На Западе инициативу раскритиковали. Президент США Джо Байден заявил, что план Китая выгоден только России. Он же хотел бы услышать от Пекина критику в адрес Москвы и увидеть поставки китайского оружия Киеву. После этого стало известно, что в Китай направились президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французскому лидеру не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по Украине.