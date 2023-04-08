Су-35С и «Корнет-Д/Д1»: чем ВС РФ будет отбивать контрнаступление ВСУ

Армия ВС РФ оснащена по последнему слову техники.

Раскрыты средства поражения, которые Россия будет применять в случае начала контрнаступления ВСУ на Приазовье. Как сообщает издание EADaily, в условиях отсутствия самолетов стратегической радиолокационной и оптико-электронной разведки Ту-214Р и комплексов УКР-РЛ «Сыч» ВКС РФ были разработаны альтернативные средства поражения резервов противника.

По словам редакторов издания, основной ударно-разведывательной силой выступят истребители Су-35С. Они оснащены планирующими бомбами УПАБ-1500Б, а также бортовыми радарами Н035 «Ирбис-Э», способными отслеживать перемещение противника на расстоянии до 120 километров.

После обнаружения колонн бронетехники летчики на высоте 10-12 километров и на удалении 45-60 километров от целей запускают планирующие бомбы. Подобные меры предосторожности необходимы, чтобы не стать мишенью для вражеских средств ПВО. Как отмечают эксперты, количество подготовленной противником техники позволяет предположить, что наступление начнется в течении 3-5 недель.

На земле колонны противника будет поражать 152-мм артиллерия, огонь из которой ведется управляемыми снарядами «Краснополь», а также танками Т-80БВМ и Т-90А/М. Кроме того, российская армия имеет на вооружении ударные вертолеты Ка-52 и самоходные ПТРК «Хризантема-С».

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Чтобы эффективно противостоять западным танкам, мотострелковые подразделения комплектуются модернизированными БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Они имеют на борту штатные пушки 2А42, способными пробивать броню толщиной 55−60-мм на расстоянии до 1 300 м. Также бронемашины оснащены спаренными транспортно-пусковыми модулями с 4 ПТУР семейства 9М133 «Корнет». Такие машины способны вести бой на расстоянии до 5500 метров. Задняя часть техники не осталась без прикрытия. Там установлен автоматический гранатомет АГ-17, бьющий более чем на 2 километра.

Также на южном направлении применяются ТРК «Корнет-Д/Д1». Установка способна поражать цели на расстоянии до 10 километров. Кроме того, на вооружении ВС РФ стоят различные БПЛА, среди которых ZALA 421−16E, «Форпост-РУ» и «Ланцет-3/М».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили на территории ДНР и ЛНР два склада с боеприпасами ВСУ. Также поражение было нанесено командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны.