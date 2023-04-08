Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Украиские боевики вновь пытаются дискредитировать российскую армию.

Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумской области

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Киевский режим готовит новую провокацию. Местом спектакля на этот раз выбран город Ахтырск в Сумской области. Туда боевики намерены свезти тела ранее погибших людей для дальнейшего создания видимости, что якобы они умерли от химического оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украина после доставки тел в определенное место намерена обработать территорию и останки отравляющим веществом. После — пригласить западных «экспертов» задокументировать якобы применение российскими вооруженными силами «химического оружия».

«Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в соцсетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения ВС РФ подготовки к применению „химического оружия“, а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО „Град“», — сообщили в ведомстве.

Все это боевики намерены осуществить ради того, чтобы в западных СМИ вновь развернулась медиакомпания по дискредитации армии России и был некий повод инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями в отношении Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Киев осатанело воюет с православной церковью.

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