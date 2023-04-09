Стас Михайлов рассказал о планах на свой день рождения: «В узком кругу»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30

Стас Михайлов не будет широко отмечать свое 54-летие

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Поклонники артиста отмечают — выглядит он гораздо моложе свои лет.

Певец Стас Михайлов, который в конце апреля отметит 54-летие, не намерен праздновать день рождения. По словам артиста, все банально и просто — закатывать грандиозное торжество незачем, ведь не юбилей же будет.

«В этом году не буду отмечать — не юбилей. На следующий год будем готовиться, будет 55 лет. Сейчас не время широко праздновать. В семейном, узком кругу планирую», — поделился артист на концерте «Удачные песни», состоявшемся в комплексе Live Арена в Москве.

Поклонники артиста отмечают — выглядит он гораздо моложе свои лет. Еще в начале года фанаты стали замечать изменения во внешности Михайлова. А после и сам певец признался — похудел на 13 килограммов. Он сидел на диете, согласно которой 16 часов может питаться без ограничений, а последующие восемь ничего есть нельзя. Кроме того, избавиться от лишних килограммов ему помогли походы в спортзал.

Но, даже несмотря на признание, не все поверили Михайлову. Многие столь резкое похудение списали на пластические операции. Артист все отрицает. Он заявил, что никогда в жизни не прибегал к таким услугам. Внешность, которую он имеет на шестом десятке — результат его упорного труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стас Михайлов относится к преследующим его поклонницам.

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Стас Михайлов рассказал о планах на свой день рождения: «В узком кругу»

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