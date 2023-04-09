США больше никто не верит: в Пентагоне запаниковали из-за утечки документов по Украине

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Игорь Рязов
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Washington Post: в Пентагоне началась паника из-за утечки секретных документов по Украине

США больше никто не верит: в Пентагоне запаниковали из-за утечки документов по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Dominique A. Pineiro

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Опубликованные секретные документы доказали, что Вашингтон шпионит за ближайшими соратниками — Канадой и Великобританией. Их власти пришли в гнев.

Появление в открытом доступе секретных документов Пентагона о ситуации на Украине вызвало панику в руководстве Минобороны США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники

По данным издания, после утечки США «ограничили процесс передачи разведданных» иностранным гражданам. Ограничение было крайне строгим, что свидетельствует о «высоком уровне паники среди руководства Пентагона», сказал собеседник газеты.

Введенное ограничение обеспокоило представителей европейской разведки. Один из ее сотрудников предположил, что такими темпами Вашингтон перестанет допускать даже ближайших союзников к своим разведывательным отчетам.

Есть и еще одна проблема: утекшие документы доказывают, что США шпионили за действиями Великобритании и Канады. Это вызвало удивление как у властей указанных стран, так и у ряда американских чиновников.

«Они были потрясены, а в некоторых случаях и разгневаны необычайно широким спектром деталей, раскрывающих то, как Соединенные Штаты шпионят и за друзьями, и за врагами», — говорится в статье The Washington Post.

Серьезность ситуации подтвердили и источники газеты The New York Times. Высокопоставленный представитель западной разведки сказал журналистам издания, что утечка разведданных по Украине подорвала доверие к США и ослабила их отношения с союзниками.

«Она вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты. Изучив документы, высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными», — говорится в материале.

Как отмечает The Washington Post, «полный объем утечки неясен» до сих пор. Известно, что часть опубликованных секретных документов касаются планов США и НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению. В частности, о графиках поставок оружия и численности войск. Также в утекших документах с грифом «Совершенно секретно» обнаружили материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон начал изучать обстоятельства утечки данных о готовящемся наступлении Украины. Известно, что информации о сроках в опубликованных документах нет. Однако их вдруг рассекретил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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