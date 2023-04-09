Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП с троллейбусом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 080

Завтра женщине могло бы исполниться 54 года.

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП с троллейбусом

Фото: ВКонтакте / Елена Шульман

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Знаменитая российская актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП с троллейбусом. Как стало известно 5-tv.ru, женщина получила настолько серьезные травмы, что медики были не в силах ее спасти, хотя до больницы довезти успели.

Завтра, 10 апреля, Шульман могло бы исполниться 54 года. По официальным данным, на операционный стол Шульман попала с многочисленными переломами, закрытыми травмами внутренних органов, в шоковом состоянии. Смерть наступила рано утром — в 6:45 по московскому времени.

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