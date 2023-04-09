Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП с троллейбусом
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Завтра женщине могло бы исполниться 54 года.
Фото: ВКонтакте / Елена Шульман
Знаменитая российская актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП с троллейбусом. Как стало известно 5-tv.ru, женщина получила настолько серьезные травмы, что медики были не в силах ее спасти, хотя до больницы довезти успели.
Завтра, 10 апреля, Шульман могло бы исполниться 54 года. По официальным данным, на операционный стол Шульман попала с многочисленными переломами, закрытыми травмами внутренних органов, в шоковом состоянии. Смерть наступила рано утром — в 6:45 по московскому времени.
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