В Кремле заявили об истерике на Западе из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии
Дмитрий Песков обратил внимание, что критикующие Россию западные политики не упрекают США за те же самые действия.
Фото: www.globallookpress.com / Olga Sokolova
Представители западных стран истерично отреагировали на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал представитель Кремля в эфире одного из федеральных каналов.
Дмитрий Песков также обратил внимание, что критикующие решение России западные политики не вспоминают о ядерном оружии США, хранящемся в Европе десятилетиями.
О планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент России Владимир Путин объявил в конце марта. Он подчеркнул, что Москва не передает боеголовки Минску, а собирается только хранить их на территории соседней страны. Специальные хранилища должны быть построены к началу июля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели заседание Высшего госсовета. Мероприятие состоялось в Большом Кремлевском дворце и запомнилось рядом тезисов.
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