Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апреля

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ожидать всех знаков зодиака на следующей неделе, в период с 10 по 16 апреля.

Эта неделя предваряет период затмений, который нас ожидает с 30 апреля по 5 мая. Поэтому пусть все идет своим чередом, без неожиданных поворотов хотя бы с вашей стороны. Перемены во внешнем мире и так будут, причем для кого-то очень интенсивные. Юпитер начинает сближение в напряженном аспекте с Плутоном, что говорит о повышении уровня тревоги из-за социально значимых событий, о неудовлетворенности и вспыльчивости.

Особенно возбудимы будут Стрельцы, Овны, Скорпионы. В целом это время убывающей Луны, что благоприятно для завершения процессов. Причем ничего нового не стоит начинать вплоть до середины мая. Интеллектуальная активность повышена, многое будет удаваться благодаря чутью, спонтанности и озарениям — записывайте гениальные идеи в блокнот, чтобы позже к ним вернуться.

Прекрасно, если вы уделите внимание цифровой экономике и инструментам искусственного интеллекта для своего бизнеса. Соединение Урана с Меркурием в Тельце возбуждает интерес к новинкам и способствует быстрому получению навыков в коммуникации и IT. Близнецы и Водолеи объединяют усилия — у представителей этих знаков на неделе может быть прибыль от совместного дела.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны, позвольте себе отдых и прогулки на природе. Уделить время вещам, которые вас наполняют энергией и чувством удовлетворенности. Возможен дополнительный доход, получение налоговых льгот или выплат. Выгодно приобретать вещи для комфорта и медикаменты.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов наблюдается состояние воодушевления и дружелюбия. Попасть в актуальный тренд поможет участие в активных мероприятиях, направленных на интересы общества или групп единомышленников. Конечно, здесь помогает лучше всего социальные сети. В этот период полезно вносить перемены и обновления в свою жизнь.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам, заложить фундамент счастливой жизни поможет изучение психологии, медитации и путешествия. Природа и водные процедуры способствуют внутреннему состоянию умиротворения и эмоционального комфорта. Доверительные и неформальные отношения с начальством на этой неделе помогут в работе.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков открываются хорошие возможности вписаться в народную культуру, научные проекты и ассоциации. Новые современные концепции создадут динамику личностного роста. Дальнее путешествие с целью духовного обучения на этой неделе будут весьма кстати.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов на этой неделе повышается трудоспособность, эффективность и терпимость. Вы чувствуете себя полными энергии и готовыми к совершениям. Вам открываются возможности и дополнительные ресурсы двигаться вперед с новыми силами. И, конечно, поддержка других людей. Запланируйте на эту неделю свою активность.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на этой неделе не стоит отказываться от командировок и от сотрудничества с иностранными партнерами. Оптимизм и прилив сил способствует налаживанию взаимодействия и ориентации на договоренности по принципу «выиграл — выиграл». Смелее начинайте новые проекты и не бойтесь первыми идти вперед.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам, чтобы чувствовать себя прекрасно и бодро, стоит посвятить время активному отдыху, физическим упражнениям и здоровому сбалансированному питанию. Внешность сейчас первостепенна. При этом у вас есть все ресурсы, чтобы улучшить свою жизнь с помощью спорта, здорового образа жизни и позитивного мышления.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы настроены на удачу в любовных отношениях. Привнести тепло, гармонию, великодушие в свою пару. Постарайтесь проводить больше времени с любимыми людьми, и запланируйте романтические свидания, семейный отдых. Ну или посетите культурное мероприятие. Все это пойдет на пользу атмосфере вашей семье и вашему внутреннему самочувствию и самоощущению.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов наступает хорошее время для решения вопросов с недвижимостью и ремонтом, переоборудованием рабочего места, магазина, точки питания или торговли. Возможно появление в доме питомца. Благоприятные условия труда, в том числе организация офиса на дому. Многое будет получаться.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов наступает удачное время для свиданий, романтических встреч и любовной переписки. Искра в сердце может зажечься в дороге, транспорте или учебном заведении. Также не избегайте общественных мест, где есть возможность ярко проявить свою индивидуальность.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев точкой опоры и основой прочного положения в области денег является семья, родители и близкие люди, а также недвижимость, которой вы располагаете. Все это может реализоваться благоприятным для вас образом. Финансовая ситуация улучшается, у вас открываются новые возможности. Это хорошее время для покупки и продажи земли, а также отдыха на дачном участке, преобразования своих земельных владений.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб конструктивно и быстро решаются дела, связанные с транспортом, средствами связи, получением и обработка информации, работой с документами, прохождением собеседования. Практикуйте медитацию и дыхательные упражнения, и больше бывайте на свежем воздухе.

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