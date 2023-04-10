Войска ПВО РФ отрабатывают защиту границ в связи с расширением НАТО

Войска противовоздушной обороны (ПВО) дополнительно отрабатывают задачи по защите границы на северо-западе России. По словам командирующего войсками ПВО-ПРО, заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Демина, это потребовалось из-за вступления Финляндии в состав Североатлантического альянса.

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в Альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказался о вступлении Финляндии в НАТО. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он отметил, что это прибавит Москве еще одного противника на западной границе, помимо остальных врагов из Альянса.

При этом российскую сторону не пугают такие перемены, потому что она готова к подобному сценарию. Враги уже давно окружают Россию, начиная с того, как бывшие республики Советского Союза Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО. Эксперт уверен, что прибавление Финляндии к этому списку всего лишь повторение привычной механики, которую «не удалось остановить».

Светов объяснил, что Хельсинки становится враждебным для Москвы. Финляндия стала частью военного блока, который пытается противостоять России. В украинском конфликте страна активно поддерживает Незалежную и мечтает о поражении РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, поможет ли Киеву вступить в НАТО резолюция Литвы.