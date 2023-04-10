Это невероятно: Анита Цой рассказала о главном чуде в своей жизни
Анита Цой рассказала о главном чуде в своей жизни
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Певица сожалеет, что это произошло лишь однажды. Можно ли все исправить?
Анита Цой замужем за Сергеем уже 32 года, в браке у них родился сын Сергей Сергеевич, которому уже 27 лет. Для мира шоу-бизнеса такой крепкий союз — удивительное постоянство.
В интервью dni.ru певица рассказала, что рождение сына — это главное чудо ее жизни. Артистка подчеркивает, что это закономерно, ведь у мальчика родители талантливые трудоголики, поэтому у него есть с кого брать пример.
«Он нас постоянно удивляет: у него невероятные успехи в экономике, он очень любит свою семью и вообще вырос просто крутой парень!» — рассказала знаменитость.
Цой подчеркивает, что сын принципиально не пользуется связями и возможностями звездных родителей, так как он выбрал путь самостоятельного становления. Это радует супругов больше всего.
Она отмечает, что идти по стопам матери у наследника никогда не было желания. В семилетнем возрасте он выходил на сцену и участвовал в большой концертной программе Аниты Цой, в которой с хором других детей пел песню «Мама». Однако после выступления он мудро сказал, что публичные выступления не для него.
«Я, наверное, все-таки летчиком стану, потому что со сцены видно только зрительный зал, а из самолета — всю землю», — мудро сказал тогда юный Сергей.
Певица считала, что ее сын — гуманитарий, в школе у него даже были репетиторы, которые помогали мальчику подтянуть математику. В итоге мир цифр и геометрии настолько увлек его, что он решил пойти в финансы. И сегодня он строит карьеру экономиста вдалеке от родителей.
Певица пожаловалась, что очень скучает по сыну и считает, что они с мужем родили мало детей, а больше уже не получится, так как ей 52 года, а супругу — 66.
Она считает, что уже поздно думать об еще одном ребенке, ведь это огромная ответственность: надо поднять, воспитать и дать образование малышу.
«Поэтому теперь уже жду внуков — во мне столько энергии и сил, что я бы целый полк детишек могла воспитать. Сын знает про мое желание и уверяет, что „работает над этой темой“, но результатов пока нет», — рассказала Цой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анита Цой поддерживает свое здоровье.
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