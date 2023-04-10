Путин поручил использовать западные активы для развития туризма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Также глава государства распорядился оказать персональную поддержку туристическим организациям Севастополя и Крыма.

Путин поручил использовать западные активы для развития туризма

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству направить на развитие туризма взносы от продаж активов инвесторов из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами», — говорится в пункте списка поручений.

Также Путин поручил до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Севастополя и Крыма для сохранения их занятости и работоспособности. Средства на эти цели выделят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В марте стало известно о законопроекте, предполагающем новые курортные сборы на всей территории России, которые должны устанавливать сами регионы. Предлагается ввести планку не ниже 100 рублей в сутки для взрослых, а детей и льготников освободить от уплаты. По мнению авторов инициативы, дополнительные средства помогут развитию туризма в стране.

Эксперимент по курортному сбору начался в 2018 году. Сейчас в нем участвуют пять регионов. Так, в Сочи сбор составляет 50 рублей в сутки, в Ессентуках — 100 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из самых известных и старейших туристических операторов в России «Солвекс» заявил о своем банкротстве и прекращении деятельности.

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