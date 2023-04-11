Почему нельзя есть на ходу? Ответ диетолога

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Алексей Панков
Алексей Панков 28

Диетолог Мансурова заявила, что питаться на ходу вредно для здоровья

Почему нельзя есть на ходу? Ответ диетолога

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ernst Weingartner

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Фанаты «быстрых перекусов» рискуют столкнуться с заболеваниями ЖКТ.

Насколько вредно для здоровья питаться на ходу? На этот вопрос в интервью aif.ru ответила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. По словам специалиста, такой перекус крайне вреден, поскольку не является естественным способом приема пищи для человеческого организма.

Кроме того, врач рассказала, что необходимо тщательно пережевывать каждый кусок пищи. Это необходимо, чтобы она смочилась достаточным количеством слюны и измельчилась. Только так можно гарантировать лучшее усвоение полезных веществ.

«Если проигнорировать это и бежать, на ходу откусывая сэндвич и запивая кофе, это станет причиной дискомфорта и тяжести в животе», — отметила Мансурова.

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Она добавила, что съеденная таким образом пища может начать гнить, так как пищеварительные ферменты не смогут выполнить первичную денатурацию белка (изменить молекулы). Кроме того, твердыми кусками можно запросто повредить пищевод.

Диетолог также рассказала, какие симптомы могут возникнуть у людей, предпочитающих не разжевывать продукты с высоким содержанием углеводов. Чаще всего пациенты жалуются на вздутие живота, ощущение тяжести и метеоризм. Постоянное потребление пищи в таком формате грозит сбоями в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также появлением лишнего веса.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему нельзя отказываться от мучных изделий. Хлеб считается носителем значительного количества растительного белка и большой доли углеводов.

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