«Не удушить Россию»: Пушков назвал цели визита главы МИД Венгрии в Москву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 455

Пушков: Венгрия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией

«Не удушить Россию»: Пушков назвал цели визита главы МИД Венгрии в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Российский политик назвал Сийярто уникальным гостем из Европы. Чем же он так выделяется на фоне остальных коллег?

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву. В своем Telegram-канале государственный деятель написал, что европейская страна нацелена на продолжение сотрудничества в Россией.

В современных реалиях Сийярто стал редким гостем из Европы, которого можно назвать действительно уникальным, считает Пушков.

«Пример Венгрии доказывает одно: если страна озабочена не тем, чтобы попытаться удушить Россию, а тем, чтобы обеспечить собственные интересы и потребности своего народа, она продолжает сотрудничество с Россией», — отметил российский сенатор.

По словам Алексея Пушкова, глава МИД Венгрии обеспокоен трудностями грядущей зимы. Венгрия может стать заложницей обстоятельств после отказа ЕС закупать энергоносители у России. Сийярто не намерен быть жертвой и доказал свою «рациональную и ответственную позицию», подчеркнул Пушков, поэтому и продолжает обеспечивать страну российский газом.

В заключение Пушков добавил, что в Европе есть страны помимо Венгрии, которые продолжили закупать энергоносители у России. Он объяснил, что ряд государств ЕС, не афишируя, получает российский газ — если не трубопроводный, то сжиженный.

«Им трудно без него обойтись», — заявил политик.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Австрии европейцев предупредили о грозящих проблемах с газом.

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