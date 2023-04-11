Дым окутал Свердловскую область из-за горящего неподалеку леса

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Огонь распространился на площади более 20 гектаров.

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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В Свердловской области ничего не видно из-за дыма. В 15 километрах от Екатеринбурга горит лес на площади более 20 гектаров. Видимость на дорогах не превышает 50 метров. К настоящему моменту очаг удалось локализовать.

Чтобы остановить распространение огня, тракторы проложили по периметру минерализированную полосу.

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