Дым окутал Свердловскую область из-за горящего неподалеку леса
Огонь распространился на площади более 20 гектаров.
Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru
В Свердловской области ничего не видно из-за дыма. В 15 километрах от Екатеринбурга горит лес на площади более 20 гектаров. Видимость на дорогах не превышает 50 метров. К настоящему моменту очаг удалось локализовать.
Чтобы остановить распространение огня, тракторы проложили по периметру минерализированную полосу.
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