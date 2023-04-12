Живот, как спасательный круг: инфекционист назвал первые признаки сепсиса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 741

Инфекционист Батаев: первым признаками сепсиса у человека могут стать сильный жар и резкие отеки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; из личного архива Евгения Батаева; 5-tv.ru

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Симптомы опасного состояния могут варьироваться в зависимости от тяжести инфекции и крепости иммунитета, но по ряду признаков их можно точно определить.

Жар и отеки могут стать первыми признаками сепсиса у человека. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Батаев.

Он напомнил, что сепсис — это опасное, угрожающее жизни состояние, вызванное ответной реакцией организма на какую-либо инфекцию.

«Признаки сепсиса могут варьироваться в зависимости от тяжести и общего состояния иммунитета человека. Но самый первый признак, который дает нам понять, что у пациента начался сепсис, — это высокая температура тела, прямо жар, агония. Бывает, наоборот, что при сепсисе иммунные реакции выключаются, температура тела критически понижается, у человека проступает холодный пот, он резко бледнеет», — отметил врач.

Также в числе главных признаков сепсиса могут быть необычные изменения частоты сердечных сокращений и дыхательных движений. По словам Батаева, когда при заражении крови инфекция попадает в кровеносное русло, человек начинает активно дышать. Это происходит из-за того, что инфекция удаляет кислород из крови, и мозг страдает от гипоксии. Поскольку он старается быстрее прокачать кровь, частота сердечных сокращений необычно ускоряется — сердце будто «бежит спринт».

«Также к признакам сепсиса относят резкое ощущение слабости и усталости. Человек, находясь в сознании, как бы обмякает. Он все понимает и чувствует, но поднять конечности или пошевелить ими, а также напрячь мышцы не может», — добавил Батаев.

К симптомам сепсиса относится и суставная боль, когда человек не может согнуть суставы, так как инфекция поражает их в первую очередь.

«Еще один важный признак сепсиса — это резкие отеки. Инфекция чаще всего разрушает белок, при этом особенно отекает живот — становится, как спасательный круг. Затем отекают лицо, пальцы рук и ноги», — отметил врач.

Кроме того, указал Батаев, если инфекция попала в организм через кожу, то при сепсисе в этом месте образуется воспаление или язва.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 92-м году жизни французского хореографа Пьера Лакотта. Знаменитость скончался от заражения крови.

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